Іспанія

Угода з німецьким фахівцем, який замінив Хаві, розрахована до літа 2026 року.

Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Ганс-Дітер Флік.

Угода з 59-річним німецьким фахівцем розрахована до літа 2026 року.

It's our moment.

Flick is here. pic.twitter.com/ysb35a6l35 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2024

Останнім місцем роботи Фліка була збірна Німеччини, яку він залишив у вересні минулого року. Також він тренував Баварію, з якою виграв Лігу чемпіонів.

Також Барселона оголосила, що домовилася про розірвання контракту з колишнім наставником "блаугранас" Хаві та його тренерським штабом.

За підсумками сезону Барселона посіла друге місце в іспанській Ла Лізі, відставши від чемпіона Реала на 10 очок.