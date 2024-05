Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Ганс-Дітер Флік.

Угода з 59-річним німецьким фахівцем розрахована до літа 2026 року.

It's our moment.

Flick is here. pic.twitter.com/ysb35a6l35