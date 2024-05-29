Угода з німецьким фахівцем, який замінив Хаві, розрахована до літа 2026 року.
Ганс-Дітер Флік, ФК Барселона
29 травня 2024, 14:55
Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Ганс-Дітер Флік.
Угода з 59-річним німецьким фахівцем розрахована до літа 2026 року.
Останнім місцем роботи Фліка була збірна Німеччини, яку він залишив у вересні минулого року. Також він тренував Баварію, з якою виграв Лігу чемпіонів.
Також Барселона оголосила, що домовилася про розірвання контракту з колишнім наставником "блаугранас" Хаві та його тренерським штабом.
За підсумками сезону Барселона посіла друге місце в іспанській Ла Лізі, відставши від чемпіона Реала на 10 очок.