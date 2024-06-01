Француз налаштований залишити Мілан.
Тео, getty images
01 червня 2024, 17:19
Лівий фулбек Мілана Тео Ернандес влітку може стати гравцем мадридського Реала. Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво "вершкових" виявляє предметний інтерес до 26-річного футболіста. Сам футболіст хоче влітку піти з Мілана про, що він повідомив своїм агентам.
Француз вже виступав за мадридський клуб з 2017 по 2019 рік.
Чинний контракт гравця з "россонері" розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею п'ять мільйонів євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.
Цього сезону Тео Ернандес відіграв за Мілан 46 матчів, забив 5 голів та віддав 11 результативних передач.