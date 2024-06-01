Іспанія

Француз налаштований залишити Мілан.

Лівий фулбек Мілана Тео Ернандес влітку може стати гравцем мадридського Реала. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" виявляє предметний інтерес до 26-річного футболіста. Сам футболіст хоче влітку піти з Мілана про, що він повідомив своїм агентам.

Француз вже виступав за мадридський клуб з 2017 по 2019 рік.