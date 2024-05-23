Німеччина

Величезна втрата для "россонері".

Мюнхенська Баварія близька до завершення трансферу 26-річного лівого фулбека Мілана Тео Ернандеса. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, трансфером Ернандеса німецький клуб хоче убезпечити себе на випадок, якщо лівий захисник Баварії Альфонсо Девіс покине команду влітку. Наразі сума переходу невідома.

Чинний контракт француза з міланським клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.

Цього сезону Тео Ернандес відіграв за Мілан 45 матчів, забив 5 голів та віддав 11 результативних передач.