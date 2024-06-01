Тренер бачить у ньому ключового гравця в майбутньому.
ПАУ КУБАРСІ, GETTY IMAGES
01 червня 2024, 19:29
Пау Кубарсі буде основним захисником у Барселоні за Хансі Фліка.
За даними Флоріана Плеттенберга, німець планує довірити 17-річному гравцеві місце в основі на майбутній сезон.
Флік бачить у Кубарсі ключового футболіста в майбутньому.
У поточному сезоні Кубарсі провів 6 матчів за Барселону і результативними діями не відзначився.
Раніше повідомлялося, що Флік ухвалив рішення щодо Феліша в Барселоні.