Іспанія

Визначилися дві команди, які точно зіграють наступного сезону у вищому дивізіоні чемпіонату Іспанії.

Леганес здобув перемогу над Ельче в матчі заключного туру другого дивізіону чемпіонату Іспанії.

Зустріч відбулася на стадіоні Бутарке і завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів, забитими голами відзначилися Мігель Де Ла Фуенте і Хуан Крус.

Леганес набрав 74 очки, посів у Сегунді перше місце за підсумками сезону і повернувся в Ла Лігу. Команда виступить у чемпіонаті Іспанії вперше з сезону-2019/20. Раніше вихід у вищий дивізіон чемпіонату Іспанії оформив Вальядолід.

Також за вихід у Ла Лігу поборються Ейбар, Еспаньол, хіхонський Спортінг і Реал Ов'єдо.