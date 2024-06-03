Іспанія

Нова легендарна "вісімка" у Мадриді?

Німецький центральний півзахисник Тоні Кроос завершить професійну кар’єру футболіста після чемпіонату Європи-2024.

Тим часом виступи 34-річного виконавця на клубному рівні за мадридський Реал уже добігли до завершення здобуттям головного трофею Ліги чемпіонів УЄФА.

І оскільки в роздягальні "королівського" клубу з відходом легендарного гравця звільнюється футболка з №8, то Реал мав знайти для неї наступника.

Ним виявився уругвайський центральний півзахисник Федеріко Вальверде, який перебуває в структурі "бланкос" із 2016 року.

Це підтвердив і сам футболіст у останньому інтерв’ю.

"Я люблю номер 15, мій шлях у Реалі почався з цього номера... Але так, через два місяці я його зміню на "восьмий".

Скажімо так, ця глава моєї кар’єри завершилась доволі непогано", — заявив уругвайський виконавець.

Вальверде провів за Реал уже 258 ігор, забив 21 гол та віддав 23 гольові передачі.