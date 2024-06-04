Іспанія

Коментар від вінгера стосовно нинішніх виступів.

Ламін Ямаль висловив думку стосовно виступів у футболі.

"Одного дня преса представить тебе як нового Ліонеля Мессі, а наступного дня скаже, що ти маєш припинити грати", — цитує Ламіна Mundo Deportivo.

"Понад усе я хочу бути хорошою людиною і мати можливість допомагати людям. Коли мені буде 25 років, я хотів би бути відповідальною людиною і знати, хто я".

Цього сезону 16-річний гравець провів 50 матчів в усіх можливих турнірах, забив 7 голів і віддав 10 асистів.