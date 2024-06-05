Іспанія

Несподіваний розвиток подій довкола вихованця клубу.

Іспанський центральний захисник Начо Фернандес усе своє футбольне життя присвятив лише одному клубу — мадридському Реалу.

Однак наприкінці цього сезону 34-річний виконавець запевнив найближче оточення в бажанні залишити розташування "галактікос".

Емоційне забарвлення святкування тріумфу в Лізі чемпіонів УЄФА кілька днів тому виключно посилило впевненість у тому, що футболіст має завершити виступи за Реал, і преса вже дізналась потенційний напрямок продовження кар’єри гравця.

Проте останнє оновлення від місцевих ЗМІ повідомляє, що до ситуації втрутився головний тренер мадридців Карло Анчелотті й запропонував Начо лишитись ще бодай на один сезон.

Президент Флорентіно Перес схвально сприйняв цю новину, тож наразі все залежить від рішення самого футболіста.

У цьому сезоні Начо відіграв 45 матчів та зробив один гольовий пас.