Іспанія

Англійцю потрібна операція.

У листопаді минулого року Джуд Беллінгем отримав вивих плеча в матчі Ла Ліги. Відтоді плече регулярно турбує півзахисника Реала.

Але футбольний календар дуже щільний — одразу після завершення клубного сезону Беллінгем вирушив у розташування збірної Англії і готується до Євро-2024.

Як повідомляє Cadena SER, якщо найближчими тижнями консервативне лікування Беллінгема не дасть результату, футболістові доведеться перенести операцію.

У такому разі англієць пропустить передсезонну підготовку і старт наступного сезону. Реал може втратити Джуда приблизно на три місяці.

Раніше повідомлялося, що Беллінгем — найкращий молодий гравець Ліги чемпіонів-2023/24.