Іспанія

У клубі не дуже вражені грою форварда.

Реал Мадрид не буде викупляти Ікера Браво в Баєра — повідомляє Relevo.

У іспанському гранді вирішили не виплачувати клаусулу у розмірі 8 — 10 мільйонів євро, тому захисник відправиться з оренди до німецької команди. Його угода з нею до 2027 року.

Головний тренер Реалу U-19 Рауль не планує робити ставку на Ікера. У складі Баєра Браво виступає з 2021 року.

Цього сезону 19-річний гравець провів 7 матчів в усіх можливих турнірах, забив 3 голи та віддав 2 асисти.