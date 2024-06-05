Клуб гратиме у футболках з мінімалістичним візерунком.
Реал Мадрид, Getty Images
05 червня 2024, 14:45
Реал Мадрид презентував нову форму на сезон-2024/25 — повідомляє офіційний сайт клубу.
Це мінімалістичний дизайн, у якому білий колір включає персоналізований візерунок з ініціалами РМ. Деталі комплекту чорного кольору, такі як спонсор, логотип Adidas, смуги на плечах і лінія V-подібного вирізу.
Футболка, яка завдяки такому чистому дизайну вказує на ДНК Реал Мадрида, виготовлена з найсучасніших матеріалів і має технологію HEAT.RDY, яка регулює потік повітря, щоб гравці не прохолоджувалися під час матчів.
Днями команда оголосила трансфер Кіліана Мбаппе.