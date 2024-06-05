Іспанія

Клуб гратиме у футболках з мінімалістичним візерунком.

Реал Мадрид презентував нову форму на сезон-2024/25 — повідомляє офіційний сайт клубу.

Це мінімалістичний дизайн, у якому білий колір включає персоналізований візерунок з ініціалами РМ. Деталі комплекту чорного кольору, такі як спонсор, логотип Adidas, смуги на плечах і лінія V-подібного вирізу.

Футболка, яка завдяки такому чистому дизайну вказує на ДНК Реал Мадрида, виготовлена ​​з найсучасніших матеріалів і має технологію HEAT.RDY, яка регулює потік повітря, щоб гравці не прохолоджувалися під час матчів.

Днями команда оголосила трансфер Кіліана Мбаппе.