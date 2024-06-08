Іспанія

М’яч, як і раніше, суто на половині гравця.

Іспанський центральний захисник Хосе Ігнасіо Фернандес Іглесіас, більш відомий як Начо Фернандес, наближається до завершення чинного контракту з мадридським Реалом.

При цьому сам 34-річний виконавець ще кілька місяців тому був упевнений у тому, що залишить клуб, якому присвятив усе своє спортивне життя, після кінця угоди.

Однак після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА над дортмундською Боруссією (2:0) та відповідного здобуття 15 кубка чемпіонів, поміж гравцем та головним тренером "галактікос" Карло Анчелотті відбулась розмова, під час якої керманич попросив Начо залишитись у клубі.

Президент Реала Флорентіно Перес підтримав цю ідею, після чого запевнив футболіста, що клуб чекатиме до останнього дня дії контракту, 30 червня 2024 року, поки Начо визначиться із своєю подальшою долею.

У цьому сезоні Начо відіграв 45 матчів та зробив один гольовий пас.