Іспанія

Каталонський клуб націлився на 27-річного футболіста.

Склад Барселони цього літа може поповнити колишній нападник Реала Борха Майораль, який нині виступає за Хетафе.

Як повідомляє AS, 27-річний форвард є одним з основних варіантів "синьо-гранатових" на заміну Вітору Роке, який, найімовірніше, залишить каталонський клуб.

Минулого сезону Майораль забив 17 голів і віддав 1 результативну передачу в 31 матчі Хетафе в Ла Лізі та Кубку Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Гюндоган залишиться в Барселоні.