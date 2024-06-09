Іспанія

Ще один топ-трансфер "вершкових" на підході.

Мадридський Реал та леверкузенський Баєр досягли домовленості щодо переходу півзахисника "фармацевтів" Флоріана Вірца влітку 2025-го року. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, "вершкові" почали опрацьовувати можливість потенційного трансферу нимця ще кілька місяців тому.

Зазначається, що Баєр може вимагати 150 млн. євро за трансфер 21-річного вихованця клубу.

Чинний контракт гравця з леверкузенцями розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 130 млн. євро.

Минулого сезону Флоріан Вірц відіграв за Баєр 49 матчів, забив 18 голів та віддав 20 результативних передач.