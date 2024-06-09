Іспанія

Однак 27-річному футболістові не запропонували підвищення заробітної плати.

Барселона хоче зберегти у своєму складі нідерландського півзахисника команди Френкі де Йонга.

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Раніше вже повідомлялося, що "синьо-гранатові" зробили пропозицію де Йонгу про продовження співпраці.

За оновленою інформацією Marca, керівництво Барселони запропонувало 27-річному хавбеку трирічну угоду. Зазначається, що за новим контрактом підвищення зарплати не передбачено.

У минулому сезоні де Йонг з'явився на полі в 30 матчах у всіх турнірах і відзначився двома забитими голами. Чинний контракт футболіста з Барселоною розрахований до 2026 року.