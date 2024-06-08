27-річний футболіст хоче взяти участь у турнірі.
ФРЕНКІ ДЕ ЙОНГ, GETTY IMAGES
08 червня 2024, 23:26
Півзахисник Барселони і збірної Нідерландів відповів на запитання про свій стан напередодні чемпіонату Європи.
21 квітня 27-річний хавбек дістав травму гомілкостопа в матчі з Реалом (2:3) у 32-му турі Ла Ліги. Його забрали з поля на ношах.
"Справи йдуть добре. Ми робимо все можливе. Сподіваюся, що зможу взяти участь у першому матчі. Але нічого не можу обіцяти", — цитує де Йонга AD.
У своєму першому матчі на Євро-2024 Нідерланди зіграють проти Польщі. Гра відбудеться 16 червня. У квартеті D також виступають збірні Франції та Австрії.