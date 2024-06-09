Іспанія

Кунде похвалив новачка мадридського Реала.

Захисник Барселони і збірної Франції Жюль Кунде похвалив новачка Реала Кіліана Мбаппе, назвавши його "найкращим із найкращих".

"Заради цього я і граю у футбол, заради великих ігор, щоб зустрітися з найкращими. І в цьому сенсі Кіліан — найкращий із найкращих. Тож це дуже приємно.

Такого гравця, як Кіліан Мбаппе, неможливо зупинити поодинці, це також вимагає колективних зусиль. Гра проти таких гравців спонукає вас продовжувати, продовжувати бажати більшого і переконує вас у тому, що якщо ви будете старанно працювати, рано чи пізно ви свого досягнете", — цитує Кунде Diario Sport.

Раніше представник ПСЖ поставив під сумнів висловлювання Мбаппе.