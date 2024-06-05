Іспанія

Обіцяють оновлення інформації щодо гравця з часом.

Французький нападник Кіліан Мбаппе кілька днів тому офіційно став гравцем мадридського Реала, на чому завершилась трансферна сага, що тривала не один сезон поспіль.

Однак на цьому, судячи з усього, історія себе не вичерпала, і напередодні під час інтерв’ю в розташуванні збірної Франції гравець повідомив, що керівництво клубу перешкоджало його грі в останньому сезоні з метою тиску, аби футболіст підписав новий контракт.

У той самий час до французької преси звернувся один із представників чемпіонів Франції й на правах анонімності надав наступну інформацію.

"Нассер аль-Хелаїфі ніколи не диктував тренерському штабу команди й найменшого рішення. Луїс Енріке навіть сам про це говорив, але, незважаючи ні на що, Мбаппе щось розповідає, і всі сприймають це так, ніби це правда.

Із часом усе стане відомо достеменно, уся правда про цю історію. А зараз ми збережемо нашу гідність та наш професіоналізм на благо клубу, Парижа, Франції та вболівальників", — заявило анонімне джерело.

Нагадаємо, що раніше стали відомі фінансові умови контракту Мбаппе та Реала.