Іспанія

27-річний футболіст хоче й надалі виступати за каталонську команду.

Вінгер Барселони Рафінья Діас не збирається залишати клуб цього літа.

Бразилець називається серед гравців, яких каталонський гранд може продати для поліпшення фінансового становища.

Згідно з даними журналіста Тоні Хуанмарті, Барселона розгляне пропозиції щодо Рафіньї, якщо такі надійдуть у прийдешнє трансферне вікно, але сам 27-річний футболіст не зацікавлений у відході.

Інтерес до Рафіньї Діаса приписували клубам із Саудівської Аравії. Вартість гравця оцінюють експерти Transfermarkt у 50 млн євро, а його чинний контракт із Барселоною розрахований до середини 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Барселона запропонувала новий контракт де Йонгу.