Іспанія

Фахівець змінив місце роботи на тлі тривалого досвіду в Осасуні.

Іспанська Мальорка за підсумками сезону фінішувала на 15 сходинці в турнірній таблиці Ла Ліги та брала участь у фіналі Кубка Короля, після чого завершила відносини з головним тренером Хав’єром Агірре.

Йому на зміну клуб запросив більш молодшого іспанського фахівця Ягобу Аррасате, який у свої 46-років останні шість сезоні очолював Осасуну.

Памплонці фінішували одинадцятими, після чого завершили співпрацю з головним тренером.

Аррасате працюватиме в Мальорці до 2027 року, відповідно до нового контракту.