Іспанія

"Жовта субмарина" попрощалася з досвідченим французом.

Вільярреал на своєму офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з опорним півзахисником Етьєном Капу.

Контракт 35-річного француза з "жовтою субмариною" підходить до свого завершення наприкінці цього місяця, і сторони вирішили його не продовжувати.

Етьєн Капу виступав за Вільярреал протягом останніх трьох із половиною сезонів, вигравши у 2021 році Лігу Європи та ставши найкращим гравцем фіналу в Гданську проти Манчестер Юнайтед.

У футболці "жовтої субмарини" французький опорник провів 148 матчів, в яких забив 12 голів та віддав 9 результативних передач.