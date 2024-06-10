Іспанія 10 червня 2024, 17:50 Анчелотті: Мої слова про Клубний чемпіонат світу були неправильно витлумачені Хтось отримав "по шапці". Анчелотті, getty images 10 червня 2024, 17:50 Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті заявив, що його слова про відмову "вершкових" від участі в клубному чемпіонаті світу 2025 року, були неправильно розтлумачені. "В інтерв'ю виданню Il Giornale мої слова про клубний чемпіонат світу ФІФА були витлумачені не так, як я припускав. Ніщо не може бути далі від моїх інтересів, ніж відмова від можливості зіграти в турнірі, який я вважаю чудовою можливістю продовжити боротьбу за головні титули з мадридським Реалом, — написав італієць на своїй сторінці в соцмережі Х. Раніше Реал спростував слова Анчелотті про відмову брати участь у клубному чемпіонаті світу-2025. Люди Карло Анчелотті Команди Реал Мадрид Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте