Іспанія

Хтось отримав "по шапці".

"В інтерв'ю виданню Il Giornale мої слова про клубний чемпіонат світу ФІФА були витлумачені не так, як я припускав. Ніщо не може бути далі від моїх інтересів, ніж відмова від можливості зіграти в турнірі, який я вважаю чудовою можливістю продовжити боротьбу за головні титули з мадридським Реалом, — написав італієць на своїй сторінці в соцмережі Х.