26-річний футболіст може продовжити кар'єру в Мадриді.
АРТЕМ ДОВБИК, GETTY IMAGES
11 червня 2024, 16:58
Атлетіко хоче підписати Артема Довбика, повідомляє журналіст Патрік Бергер.
За його інформацією, між 26-річним футболістом і мадридським клубом уже є принципова угода про перехід.
Крім того, на Довбика претендує Наполі, але Атлетіко — фаворит у перегонах за українця.
Зазначається, що Артем хоче зробити наступний крок саме в Іспанії. За чутками, клаусула становить 40 мільйонів євро.
У сезоні-2023/24 Довбик став найкращим бомбардиром Ла Ліги з 24 голами.
Нагадаємо, що Довбик потрапив до команди року Ла Ліги за версією Globe Soccer Awards.