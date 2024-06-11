Іспанія

26-річний футболіст може продовжити кар'єру в Мадриді.

Атлетіко хоче підписати Артема Довбика, повідомляє журналіст Патрік Бергер.

За його інформацією, між 26-річним футболістом і мадридським клубом уже є принципова угода про перехід.

Крім того, на Довбика претендує Наполі, але Атлетіко — фаворит у перегонах за українця.

Зазначається, що Артем хоче зробити наступний крок саме в Іспанії. За чутками, клаусула становить 40 мільйонів євро.

У сезоні-2023/24 Довбик став найкращим бомбардиром Ла Ліги з 24 голами.

Нагадаємо, що Довбик потрапив до команди року Ла Ліги за версією Globe Soccer Awards.