Атлетіко хоче підписати Артема Довбика, повідомляє журналіст Патрік Бергер

За його інформацією, між 26-річним футболістом і мадридським клубом уже є принципова угода про перехід. 
Крім того, на Довбика претендує Наполі, але Атлетіко — фаворит у перегонах за українця. 

Зазначається, що Артем хоче зробити наступний крок саме в Іспанії. За чутками, клаусула становить 40 мільйонів євро. 

У сезоні-2023/24 Довбик став найкращим бомбардиром Ла Ліги з 24 голами. 

Нагадаємо, що Довбик потрапив до команди року Ла Ліги за версією Globe Soccer Awards. 