На острові Сардинія у готелі Cala di Volpe відбулася церемонія нагородження KAFD Globe Soccer European Awards 2024, під час якої були вручені нагороди за підсумками сезону-2023/24 в Ла Лізі.

Український форвард Жирони Артем Довбик, який став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії з 24 голами у 36 матчах, потрапив до команди 2024 року Ла Ліги за версією Globe Soccer Awards.

LaLiga Team of the Year is Unai Simon, Miguel Gutierrez, Aleix Garcia, Ilkay Gundogan, Savio, Lewandoski, Artem Dovbyk 😍#GlobeSoccer #LaLigaAwards @lewy_official