Іспанія

Український форвард став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії у сезоні-2023/24.

На острові Сардинія у готелі Cala di Volpe відбулася церемонія нагородження KAFD Globe Soccer European Awards 2024, під час якої були вручені нагороди за підсумками сезону-2023/24 в Ла Лізі.

Український форвард Жирони Артем Довбик, який став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії з 24 голами у 36 матчах, потрапив до команди 2024 року Ла Ліги за версією Globe Soccer Awards.

LaLiga Team of the Year is Unai Simon, Miguel Gutierrez, Aleix Garcia, Ilkay Gundogan, Savio, Lewandoski, Artem Dovbyk 😍#GlobeSoccer #LaLigaAwards @lewy_official — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) May 28, 2024

До цієї символічної команди потрапили один воротар, чотири захисники, п'ять півзахисників та п'ять нападників.

У списку найкращих серед нападників знайшлося місце й Довбику, компанію якому склали Антуан Грізманн з Атлетіко Мадрид, Савіо з Жирони, Роберт Левандовські з Барселони та Вінісіус Жуніор з мадридського Реала.

Нагадаємо, що Мічел з Жирони був визнаний найкращим тренером сезону в Ла Лізі, а Джуд Беллінгем з мадридського Реала — найкращим гравцем. Ламіл Ямал із Барселони, в свою чергу, став найкращим молодим гравцем іспанської першості (U-23).