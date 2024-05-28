Український форвард став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії у сезоні-2023/24.
Артем Довбик, Ла Ліга
28 травня 2024, 23:23
На острові Сардинія у готелі Cala di Volpe відбулася церемонія нагородження KAFD Globe Soccer European Awards 2024, під час якої були вручені нагороди за підсумками сезону-2023/24 в Ла Лізі.
Український форвард Жирони Артем Довбик, який став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії з 24 голами у 36 матчах, потрапив до команди 2024 року Ла Ліги за версією Globe Soccer Awards.
До цієї символічної команди потрапили один воротар, чотири захисники, п'ять півзахисників та п'ять нападників.
У списку найкращих серед нападників знайшлося місце й Довбику, компанію якому склали Антуан Грізманн з Атлетіко Мадрид, Савіо з Жирони, Роберт Левандовські з Барселони та Вінісіус Жуніор з мадридського Реала.
Нагадаємо, що Мічел з Жирони був визнаний найкращим тренером сезону в Ла Лізі, а Джуд Беллінгем з мадридського Реала — найкращим гравцем. Ламіл Ямал із Барселони, в свою чергу, став найкращим молодим гравцем іспанської першості (U-23).