Іспанія

Мандрівка до Франції для футболіста виявилась невдалою.

Іспанський центральний півзахисник Карлос Солер влітку 2022 року наважився на трансфер із рідної Валенсії до французького Парі Сен-Жермен за 18 млн євро, однак відтоді так і не зміг зачепитись за місце в стартовому складі чемпіонів Ліги 1.

У підсумку, до завершення контракту 27-річного виконавця ще три роки, а він уже запитав клуб про можливість продажу цього літа.

Допомогти виконати це бажання може баскський Реал Сосьєдад, однак тільки за умови, якщо Мікель Меріно, Браїс Мендес, Беньят Турр'єнтес чи Мартін Субіменді залишать клуб.

При цьому на заваді може стати й ціна гравця, яку встановив ПСЖ — суми менше за 20 млн євро французи не планують обговорювати з потенційними покупцями.

У цьому сезоні Солер провів 28 матчів (1277 хвилин), забив два голи та віддав чотири гольові передачі.