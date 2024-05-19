Франція

Іспанець йде з паризького клубу.

Півзахисник ПСЖ Карлос Солер залишить клуб наприкінці сезону, повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, декілька футболістів покинуть ПСЖ під час літнього трансферного вікна, серед них будуть правий захисник Норді Мукієле та півзахисник Карлос Солер.

Солер виступає за клуб з початку сезону-2022/23. Його контракт діє до 30 червня 2027-го. На рахунку Карлоса – 1 гол та 4 результативні передачі у 27 іграх.

Раніше повідомлялось, що Солер може перейти до Астон Вілли.