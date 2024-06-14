Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник шотландської збірної поділився своїми думками про майбутній старт на Євро-2024.

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк прокоментував майбутній стартовий матч Євро-2024 проти Німеччини.

"Ми довго чекали цього моменту. Здається, пройшло дуже багато часу з моменту кваліфікації у жовтні. Хлопці готові, я готовий, тому ми з нетерпінням чекаємо на матч і гарну гру.

Потрібно грати добре та постаратися набрати очки. Три буде добре, одне теж непогано. Ми підготувалися – ми довго чекали на цей момент. Для цього ми старанно працювали над підготовкою і, сподіваюся, ви побачите результати на полі.

Німеччина — Шотландія. Напередодні

Матч-відкриття Євро – це подія і для всіх інших. І для тренерського штабу, і для гравців. Для нас головне те, як закінчиться гра. Німеччина дуже хотітиме перемогти, але якщо переможемо ми, всі інші зможуть насолодитися цією подією.

Ми всі професіонали. Ми хочемо досягти успіху для нашої країни і сповнені рішучості влаштувати гарне шоу", — наводить слова Кларка прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч-відкриття Євро-2024 Німеччина – Шотландія відбудеться сьогодні, 14 червня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.