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Колишній клуб Сергія Реброва обзавівся новим тренером.

Ференцварош на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Паскаль Янсен.

Угода з 51-річним голландським фахівцем розрахована до літа 2026 року. На своєму новому місці Паскаль змінив Деяна Станковича, який поїхав заробляти на "болота-404".

Під керівництвом Станковича Ференцварош став чемпіоном Угорщини та наступного сезону зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Останнім клубом Янсена був АЗ Алкмар, який він покинув цього року. Також він тренував молодіжну команду ПСВ.