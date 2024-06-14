Колишній клуб Сергія Реброва обзавівся новим тренером.
Паскаль Янсен, ФК Ференцварош
14 червня 2024, 09:35
Ференцварош на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Паскаль Янсен.
Угода з 51-річним голландським фахівцем розрахована до літа 2026 року. На своєму новому місці Паскаль змінив Деяна Станковича, який поїхав заробляти на "болота-404".
Під керівництвом Станковича Ференцварош став чемпіоном Угорщини та наступного сезону зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Останнім клубом Янсена був АЗ Алкмар, який він покинув цього року. Також він тренував молодіжну команду ПСВ.