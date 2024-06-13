Іспанія

Дивна заява.

Президент Барселони Жоан Лапорта висловився про звільнення Хаві з посади головного тренера каталонської команди. Цитує іспанського функціонера Mundo Deportivo.

"Він взяв команду в дуже важкий час, виграв історичний титул чемпіонату Іспанії та Суперкубок і залишив після себе низку молодих гравців, які в майбутньому виграють багато трофеїв для цього клубу.

Незважаючи на це, ми ухвалили таке рішення, бо був необхідний новий імпульс, і ми обрали цінного та відповідального тренера", — заявив Лапорта.