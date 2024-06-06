Іспанія

Очільник каталонського клубу вчергове підтвердив прихильність клубу до виконавців.

Наприкінці сезону перед каталонською Барселоною вчергове постало кадрове питання.

Цей рік у клубі на правах оренди з англійського Манчестер Сіті та мадридського Атлетіко провели захисник Жоау Канселу та Жоау Феліш відповідно.

Але після завершення дії тимчасових угод футболісти мають повертатись до своїх базових клубів, чому наразі активно намагається протидіяти "блаугранас", домовляючись як не про повноцінні трансфери, так про чергові оренди.

Це підтвердив у своєму останньому коментарі президент Барселони Жоан Лапорта.

"Ми хочемо, щоб Жоау Феліш і Жоау Канселу залишились у клубі. І Деку сумлінно над цим працює.

Якість гри Жуана Феліша надзвичайна, і я задоволений його сезоном. Зокрема, Гансі Флік раніше якось хотів, щоб він опинився у його Баварії", — заявив іспанський функціонер.

Зазначимо, що той-таки Канселу вже визначився, що хоче грати в наступній кампанії тільки за Барселону.