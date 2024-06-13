Іспанія

Іспанець затримається в Більбао.

Півзахисник Атлетік Більбао Андер Еррера пролонгував свій контракт з баскським клубом. Про це повідомляє офіційний сайт "червоно-білих".

Повідомляється, що нова трудова угода 34-річного гравця з клубом розрахована до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, Еррера виступав за Атлетік з літа 2023 року на правах оренди з ПСЖ, проте в останній день зимового трансферного вікна, півзахисник оформив повноцінний перехід у баскський клуб.

Минулого сезону він відіграв за Атлетік 27 матчів та віддав три результативні передачі.