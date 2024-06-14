Іспанія

Скоро про угоду оголосять офіційно.

Захисник Лукас Васкес продовжив контракт із Реалом. Про це повідомляє Marca. Нова угода розрахована на один рік.

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Разом із Васкесом контракт продовжив і півзахисник Лука Модрич. Повідомляється, що Реал оголосить про продовження найближчими днями. Контракт хорвата також розрахований на 1 рік.

Раніше повідомлялося, що Модрич погодився вдвічі скоротити зарплату заради нового контракту.

Лукас Васкес є вихованцем Реала, в якому грає впродовж усієї кар'єри, з перервою на оренду в Еспаньол з 2014 по 2015 рік.

На його рахунку 347 матчів. Лука Модрич у Мадриді виступає з 2012 року і провів 533 матчі.