Іспанія

Коментар від захисника стосовно трансферу до іншої команди.

Джеремі Фрімпонг висловив думку стосовно можливого переходу у Барселону.

"Зв'язки з Барсою? Це просто чутки..", — цитує захисника інсайдер Фабріціо Романо.

"Я чуток не читаю! Чутки — це лише чутки, кожен може сказати що завгодно".

У складі Баєра Джеремі виступає з 2021 року. Також разом з Нідерландами Фрімпонг гратиме на Євро-2024.

Цього сезону 23-річний гравець провів 47 матчів в усіх можливих турнірах, забив 14 голів і віддав 12 асистів.