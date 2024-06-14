Англія

Коментар стосовно взаємодії між форвардами.

Вейн Руні висловив думку стосовно виступів з Кріштіану Роналду.

"У нас були дуже добрі стосунки, але ми були повними протилежностями", — цитує Вейна ресурс BBC.

"Кумедно. Роналду був добрим хлопцем. Коли він дурів, чимось нагадував Златана Ібрагімовича.

Кріштіану дивився на себе в дзеркало і казав, що він гарний. А я повна протилежність – у мене не було його зовнішності! Я завжди казав йому, що він потворний. Відповідав йому: "Ні, це не так". Звичайно, все було жартома, але це його дуже дратувало".

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