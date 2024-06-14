Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Італійці прагнуть захистити титул чемпіонів Європи.

Воротар збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма висловився щодо перспектив "Скуадри Адзурри" на чемпіонаті Європи-2024 та матчу з Албанією у стартовому турі континентального турніру. Цитує голкіпера офіційний сайт УЄФА.

"Настрій збірної Італії буде таким самим, як і три роки тому: ми хочемо пережити незабутні ночі, команда готова і не потребує моїх порад. Тим, хто був у збірній на минулому Євро, буде, що сказати іншим.

У нас складна група, і матч з Албанією не буде легким, як може здаватися на перший погляд. Албанці добре грають, ми не можемо викластися на 70-80% задля перемоги. Ми повинні бути зосереджені та продемонструвати свій найкращий футбол.

Вони швидкі, люблять контратаки. Ми знаємо, що можемо виграти навіть на 90-й хвилині, але не хочеться до цього доводити. Потрібно дотримуватися балансу і компактності", — сказав Доннарумма.

Матч між Італією та Албанією відбудеться 15-го червня, о 22:00 за київським часом.