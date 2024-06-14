Чеський центрбек приєднався до команди Мічела.
Ладислав Крейчі, ФК Жирона
14 червня 2024, 20:20
Жирона на своєму офіційному сайті оголосила про підписання центрального захисника Ладислава Крейчі, який виступав за празьку Спарту.
25-річний чех підписав із каталонським клубом довгостроковий контракт, який буде розраховано на наступні п'ять років.
Минулого сезону Крейчі провів 35 матчів, у яких забив 10 голів та віддав шість асистів.
Раніше повідомлялося, що Жирона заплатить за Ладислава Крейчі 12 мільйонів євро.