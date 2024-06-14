Іспанія

Чеський центрбек приєднався до команди Мічела.

Жирона на своєму офіційному сайті оголосила про підписання центрального захисника Ладислава Крейчі, який виступав за празьку Спарту.

25-річний чех підписав із каталонським клубом довгостроковий контракт, який буде розраховано на наступні п'ять років.

Минулого сезону Крейчі провів 35 матчів, у яких забив 10 голів та віддав шість асистів.

Раніше повідомлялося, що Жирона заплатить за Ладислава Крейчі 12 мільйонів євро.