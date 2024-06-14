Захисник та капітан Спарти Ладислав Крейчі незабаром може стати гравцем Жирони. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони домовилися про трансфер 25-річного чеха, який коштуватиме каталонському клубу 12 мільйонів євро.

Також зазначається, що Ладислав вже перебуває в Іспанії та очікує на медичне обстеження.

Романо додає, що наступним трансфером Жирони має стати підписання вінгера Ліверпуля Монтевідео Лусіано Родрігеса.

Минулого сезону Крейчі провів 35 матчів, у яких забив 10 голів та віддав шість асистів.

Нагадаємо, вчора Жирона оголосила про трансфер Алейша Гарсії, який перебрався до Баєра.