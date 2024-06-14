Іспанія

Сума трансферу становитиме близько 12 мільйонів євро.

Захисник та капітан Спарти Ладислав Крейчі незабаром може стати гравцем Жирони. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони домовилися про трансфер 25-річного чеха, який коштуватиме каталонському клубу 12 мільйонів євро.

Також зазначається, що Ладислав вже перебуває в Іспанії та очікує на медичне обстеження.

Романо додає, що наступним трансфером Жирони має стати підписання вінгера Ліверпуля Монтевідео Лусіано Родрігеса.

Минулого сезону Крейчі провів 35 матчів, у яких забив 10 голів та віддав шість асистів.

Нагадаємо, вчора Жирона оголосила про трансфер Алейша Гарсії, який перебрався до Баєра.