Сума трансферу становитиме близько 12 мільйонів євро.
Ладислав Крейчі, Getty Images
14 червня 2024, 11:24
Захисник та капітан Спарти Ладислав Крейчі незабаром може стати гравцем Жирони. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, сторони домовилися про трансфер 25-річного чеха, який коштуватиме каталонському клубу 12 мільйонів євро.
Також зазначається, що Ладислав вже перебуває в Іспанії та очікує на медичне обстеження.
Романо додає, що наступним трансфером Жирони має стати підписання вінгера Ліверпуля Монтевідео Лусіано Родрігеса.
Минулого сезону Крейчі провів 35 матчів, у яких забив 10 голів та віддав шість асистів.
Нагадаємо, вчора Жирона оголосила про трансфер Алейша Гарсії, який перебрався до Баєра.