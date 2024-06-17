Іспанія

Зірковий центрбек не продовжуватиме спливаючий контракт з іспанським клубом.

Севілья на своєму офіційному сайті оголосила про те, що її досвідчений центральний захисник Серхіо Рамос прийняв рішення залишити свій рідний клуб.

38-річний іспанець повернувся до Севільї лише минулого сезону після періоду в ПСЖ, підписавши однорічний контракт.

Зазначається, що Рамос вирішив не продовжувати свою угоду, а офіційне прощання з ним відбудеться вже завтра, 18 червня.

У минулому сезоні Серхіо Рамос провів за Севілью 37 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 7 голів та віддав 1 асист.