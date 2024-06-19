Іспанія

До цього іспанець працював на болотах.

Гранада на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Гільєрмо Абаскаль.

Деталі угоди не розголошуються, але, за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, контракт розрахований на один рік з опцією продовження ще на один сезон. Вона буде активована, якщо 35-річний іспанець зможе повернути Гранаду до вищого дивізіону.

До цього Абаскаль очолював московський Спартак на болотах, а також тренував швейцарський Базель.

За підсумками минулого сезону Гранада посіла останнє місце у Ла Лізі та вилетіла до Сегунди.