До цього іспанець працював на болотах.
Гільєрмо Абаскаль, ФК Гранада
19 червня 2024, 19:10
Гранада на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Гільєрмо Абаскаль.
Деталі угоди не розголошуються, але, за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, контракт розрахований на один рік з опцією продовження ще на один сезон. Вона буде активована, якщо 35-річний іспанець зможе повернути Гранаду до вищого дивізіону.
До цього Абаскаль очолював московський Спартак на болотах, а також тренував швейцарський Базель.
За підсумками минулого сезону Гранада посіла останнє місце у Ла Лізі та вилетіла до Сегунди.