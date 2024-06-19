Гранада на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Гільєрмо Абаскаль.

Деталі угоди не розголошуються, але, за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, контракт розрахований на один рік з опцією продовження ще на один сезон. Вона буде активована, якщо 35-річний іспанець зможе повернути Гранаду до вищого дивізіону.

До цього Абаскаль очолював московський Спартак на болотах, а також тренував швейцарський Базель.

За підсумками минулого сезону Гранада посіла останнє місце у Ла Лізі та вилетіла до Сегунди.