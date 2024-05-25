Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 24 травня 2024 року.

У 38 турі Ла Ліги-2023/24 Жирона приймала Гранаду і розтрощила її завдяки семи результативним діям українців Артема Довбика і Віктора Циганкова.

Ще в першому таймі зустрічі колектив Мічела скерував у ворота свого суперника три голи: спочатку Циганков асистував Еріку Гарсії, після чого відзначився сам, а Довбик пізніше реалізував пенальті. У другій половині поєдинку Циганков оформив дубль і залишив поле. Протягом трьох хвилин (75-78) Довбик записав на свій рахунок другий гол і перший асист, а вже наприкінці матчу оформив хет-трик, вдруге реалізувавши пенальті.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Жирона — Гранада в рамках 38-го туру іспанської Ла Ліги-2023/24:

Жирона — Гранада 7:0

Голи: Е. Гарсія, 30, Циганков, 33, 54, Довбик, 44 (пен.), 75, 90 (пен.), Стуані, 78

Жирона: Гассаніга — Е. Гарсія, Лопес (Коуту, 50), Блінд, Гутьєррес (Мартінес, 65) — Еррера (Торре, 50), А. Гарсія — Циганков (Стуані, 56), Мартін, Порту (Савіо, 51) — Довбик

Гранада: Мартінес — Санчес (Саенс, 73), Рубіо, Торренте (Мендес, 72), Мауасса (Брау, 60) — Вільяр (Пьонтковскі, 46), Руїс Алонсо, Гумбау — Пеллістрі, Боє, Роделас (Кальєхон, 46)

Попередження: Лопес, Порту, Е. Гарсія — Руїс, Пеллістрі, Санчес, Кальєхон

Вилучення: Пеллістрі, 61 (друга жовта картка)