Іспанія

За юнаком уже вишикувалась ціла черга з клубів.

Нідерландський центральний захисник Дін Гейсен, який також має іспанське коріння, другу частину минулого сезону провів у оренді з туринського Ювентуса в складі Роми.

Цей період для 19-річного юнака вийшов доволі продуктивним, і він забив два голи та віддав один гольовий пас у 14 матчах.

Після цього гравець повернувся до базового клубу, і разом із тим розпочалась його велика літня трансферна пригода.

Аталанта, Болонья, дортмундська Боруссія та англійський Ньюкасл — про інтерес усіх цих клубів до Гейсена було відомо ще під час відкриття трансферного вікна.

Останнє ж оновлення з приводу Дін принесло звістку, що й каталонська Жирона буде не проти отримати собі цього захисника.

Однак є один важливий момент — Ювентус оцінює його трансфер у 30 млн євро й не має намірів іти на поступки.

Окрім цього, Гейсена наразі використовують як вирішальний фактор у можливому трансфері Тен Копмейнерса з бергамаської Аталанти, яка також зацікавлена в футболісті Юве.