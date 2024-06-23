Іспанія

Представник каталонців висловився з приводу можливого трансферу українця.

Український нападник Артем Довбик нині виступає на чемпіонаті Європи-2024 в Німеччині в складі національної збірної нашої країни.

Однак дискусія щодо його клубного майбутнього не вщухає — на порядку денному повсякчас виникає питання трансферу 27-річного виконавця як не до мадридського Атлетіко, так до італійських Наполі чи Мілана.

Сукупність цих новин змусила директора Жирони Кіке Карселя прокоментувати ситуацію щодо найкращого бомбардира останнього розіграшу Ла Ліги.

"Клуб та я особисто не хочемо продавати Довбика.

Але якщо потенційні покупці заплатять 40 млн євро… Що ж, нічого не вдієш, доведеться продавати", — заявив іспанський функціонер.

Довбик за сезон забив 25 голів та віддав 10 гольових передач.