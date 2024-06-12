Іспанія

Український форвард вже має домовленість з "матрацниками".

Нападник Жирони та збірної України Артем Довбик у літнє трансферне вікно може змінити клуб. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра та AS.

За інформацією джерел, у послугах 26-річного українця зацікавлені Атлетіко та Наполі.

Скіра стверджує, що керівництво "матрацників" готове викласти за найкращого бомбардира Ла Ліги 40 мільйонів євро, які прописані у контракті футболіста.

При цьому раніше була інформація, що Довбик вже має домовленість з Атлетіком про контракт до літа 2029 року.

У той же час AS заявляє, що Наполі запропонував Жироні 35 млн євро і видання впевнено, що "неаполітанці" єдині, які виступили з пропозицією щодо гравця.

У своєму дебютному сезоні в Іспанії Довбик забив 24 м'ячі та віддав 10 асистів.

Раніше повідомлялося, що Довбик — найкращий гравець Жирони в сезоні-2023/24.