Український форвард вже має домовленість з "матрацниками".
Артем Довбик, Getty Images
12 червня 2024, 16:25
Нападник Жирони та збірної України Артем Довбик у літнє трансферне вікно може змінити клуб. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра та AS.
За інформацією джерел, у послугах 26-річного українця зацікавлені Атлетіко та Наполі.
Скіра стверджує, що керівництво "матрацників" готове викласти за найкращого бомбардира Ла Ліги 40 мільйонів євро, які прописані у контракті футболіста.
При цьому раніше була інформація, що Довбик вже має домовленість з Атлетіком про контракт до літа 2029 року.
У той же час AS заявляє, що Наполі запропонував Жироні 35 млн євро і видання впевнено, що "неаполітанці" єдині, які виступили з пропозицією щодо гравця.
У своєму дебютному сезоні в Іспанії Довбик забив 24 м'ячі та віддав 10 асистів.
Раніше повідомлялося, що Довбик — найкращий гравець Жирони в сезоні-2023/24.