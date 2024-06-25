Іспанія

34-річний футболіст став вільним агентом.

Начо Фернандес залишає Реал.

Мадридський клуб повідомив про відхід 34-річного захисника. Раніше з'явилася інформація про те, що він приєднається до саудівської Аль-Кадисії.

"Відтоді, як Начо ще дитиною прийшов у нашу академію, він завжди був прикладом для всіх і заслужив любов, визнання і захоплення всіх уболівальників Реала. Мадридський Реал завжди був і буде його домом", — сказав президент клубу Флорентіно Перес.

Начо перебував у системі Реала з 2001 року. За основну команду він провів 364 матчі і виграв 26 трофеїв: Лігу чемпіонів (6 разів), клубний чемпіонат світу (5), Суперкубок Іспанії (5), Суперкубок Європи (4), Ла Лігу (4) і Кубок Іспанії (2).