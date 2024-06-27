Іспанія

Півзахисник висловив думку стосовно того, чи залишиться він у команді.

Ферран Торрес прокоментував чутки стосовно свого майбутнього.

"Я залишусь у Барселоні наступного сезону", — цитує півзахисника інсайдер Фабріціо Романо.

"Справа не в тому, що я хочу залишитися, а в тому, що збираюся це зробити".

У складі Барселони Торрес виступає з 2022 року. Також іспанська команда може купити Хуліана Альвареса.

Цього сезону Ферран провів 42 матчі в усіх можливих турнірах, забив 11 голів і віддав 4 асисти.