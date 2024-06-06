Іспанія

Не вдалось придбати влітку 2019, то може зараз вийде.

Іспанський центральний півзахисник Мікель Меріно повернувся на батьківщину влітку 2018 років, після дворічної мандрівки до дортмундської Боруссії та англійського Ньюкасла.

І одразу 27-річний виконавець став помітним гравцем у складі баскського Реала Сосьєдад, а його прогрес, зокрема, дозволив клубу провести казковий виступ у Лізі чемпіонів УЄФА.

Вісім голів та п’ять гольових передач за 45 матчів і статус одного з провідних гравців команди — із таким багажем "королівські" готові виходити на трансферний ринок та вислуховувати пропозиції щодо свого гравця.

Одна з них напередодні надійшла від каталонської Барселони, яка, судячи з усього, має складнощі в переговорах щодо Гвідо Родрігеса із Бетіса та поступово перемикає уваги на інших виконавців.

Проте Меріно наразі оцінюють у 50 млн євро, і для "блаугранас" це, якщо взагалі підйомна, то дуже значна сума.