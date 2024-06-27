Іспанія

Тривалість угоди — один рік.

Дворазовий чемпіон Європи у складі збірної Іспанії Санті Касорла продовжив контракт із Реалом Ов'єдо, повідомляє пресслужба іспанського клубу.

39-річний півзахисник підписав з Ов'єдо угоду терміном на один сезон.

Касорла провів сім років в академії астурійського клубу і повернувся в нього влітку 2023 року.

Минулого сезону Реал Ов'єдо посів 6-те місце в іспанській Сегунді та у фіналі плей-оф за вихід у Ла Лігу поступився Еспаньолу (1:0, 0:2).

У 24 матчах Сегунди Касорла відзначився 4 результативними передачами.