Тривалість угоди — один рік.
Санті Касорла, ФК Реал Ов'єдо
27 червня 2024, 23:22
Дворазовий чемпіон Європи у складі збірної Іспанії Санті Касорла продовжив контракт із Реалом Ов'єдо, повідомляє пресслужба іспанського клубу.
39-річний півзахисник підписав з Ов'єдо угоду терміном на один сезон.
Касорла провів сім років в академії астурійського клубу і повернувся в нього влітку 2023 року.
Минулого сезону Реал Ов'єдо посів 6-те місце в іспанській Сегунді та у фіналі плей-оф за вихід у Ла Лігу поступився Еспаньолу (1:0, 0:2).
У 24 матчах Сегунди Касорла відзначився 4 результативними передачами.