Іспанія

21-річний футболіст може продовжити кар'єру в Каталонії.

Жоан Лапорта мріє підписати Ніко Вільямса в Барселону.

Як пише Marca, "блауграна", як і раніше, перевищує допустимий рівень зарплат і на сьогодні так і не отримала кошти від продажу клубних активів компанії Libero, що ускладнює можливість підписувати нових гравців через обмеження, накладені Ла Лігою.

Проте президент Барселони планує здійснити один гучний трансфер цього літа. Він упевнений, що зможе вирішити вищевказані проблеми найближчими тижнями.

За інформацією джерела, головною метою Лапорти є Ніко Вільямс. Президент цінує якості гравця, які він демонструє не тільки на Євро, а й показував багато місяців в Атлетику. Крім того, Лапорта очікує, що прихід такого гравця викличе сплеск надії у вболівальників Барселони.

Наразі операція перебуває в очікуванні прибуття коштів, але президент налаштований підписати іспанця в це трансферне вікно.

Минулого сезону Вільямс провів 31 матч у Ла Лізі: на його рахунку 5 голів і 11 асистів.