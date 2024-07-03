Іспанія

Молодий іспанський воротар продовжить угоду з "матрацниками".

Воротар мадридського Атлетіко Алехандро Ітурбе незабаром підпише нову угоду зі своїм поточним клубом. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 20-річний іспанець продовжить з "матрацниками" контракт на наступні три роки.

Зазначається, що Ітурбе вирішив залишитися в Атлетіко, щоб працювати під керівництвом свого кумира Фернандо Торреса, який у червні очолив дубль "матрацників".

У минулому сезоні Алехандро Ітурбе провів за Атлетіко Б 32 матчі, в яких він пропустив 34 голи та 12 разів відстояв "на нуль".