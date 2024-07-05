Іспанія

У іспанського функціонера на все є відповідь.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився про відмову від системи визначення голу в чемпіонаті Іспанії. Його слова наводить ESPN.

"Технологія визначення взяття воріт не ідеальна. Жодна технологічна компанія мене не поправила. Досить загуглити, щоб побачити помилки, яких припустилася ця система.

Сумніви з приводу голу виникають у трьох іграх із 480, ВАР вирішить дві з цих трьох ситуацій. Якби нова технологія була ідеальною, вона б у нас була. Ми розглядаємо можливість додавання додаткової камери.

Із трьох подібних ситуацій дві вирішує ВАР. Жодного пристосування, що захоплює всю поверхню м'яча, не існує. У правилах написано, що гол зараховується, коли весь м'яч перетинає лінію. І де ж такий чіп? Він не може бути ідеальним, тому що охоплює не весь м'яч, а тільки одну його частину", — заявив Тебас.